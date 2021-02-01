Медведев рассказал о продвижении микроблога Навального в Twitter

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал политизированными корпоративные правила соцсетей. Он сказал об этом в интервью нескольким российским СМИ, в том числе "Интерфаксу".

"Я вам один случай расскажу любопытный, совсем недавний. Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. И при регистрации там всегда задается вопрос: что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Но, он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный, - сказал он. - Разве это не политическая позиция? Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная со вмешательством во внутренние дела другого государства".

Медведев отметил, что такие решения принимаются даже не на государственном уровне, а на уровне самих корпораций.

"Я бы еще понял, если бы такого рода решения приняла, например, американская администрация, потому что это политический орган. Но это корпоративное решение", - сказал Медведев и добавил, что на соцсети не распространяются американские законы о СМИ.

"Они работают, по сути, по корпоративным законам, но при этом в орбиту их деятельности вовлечены десятки, сотни миллионов человек, - отметил зампред Совбеза. - Это, как минимум, наводит на размышление, что будет дальше".

В качестве примера безнаказанности соцсетей зампред Совбеза упомянул случай с блокировкой аккаунта в Twitter действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.

"Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента США, человека, которому не предъявлены обвинения ни по каким статьям (...) в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей. Я напомню, у него в Twitter было 85 млн подписчиков, и в других сетях тоже немало. Причем это действующий президент крупнейшей экономики мира, очень важной страны. Почему такое решение принимают? Ну, потому, что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому, что они симпатизируют демократам", - сказал Медведев, заметив, что "по-хорошему это не должно отражаться на объективности их позиции".