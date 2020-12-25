Зеленский заявил, что лично он хотел бы выйти из минских соглашений

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он бы предпочел выйти из минских соглашений, но сделать этого не может.

"Как я сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", - сказал президент Украины в интервью журналу "Фокус", опубликованному на сайте издания.

Он также сообщил, что намерен обязательно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если решение вопроса о встрече советников лидеров "нормандского формата" продолжит затягиваться.

Зеленский отметил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должна была пройти в декабре. "Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - сказал глава государства.

Зеленский также заявил, что даже не хочет представлять ситуацию о том, что Россия может напасть на Украину с Крыма. "Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что пока нет предмета для разговора с Путиным, но считает, что диалог с президентом РФ необходим как в "нормандском формате", так и "тет-а-тет".