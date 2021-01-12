Аргентина в субботу получит вторую партию "Спутника V"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщает, что планирует в субботу, 16 января, доставить в Аргентину вторую партию российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19.

"В этот четверг в 21:00 в Москву отправится самолет. Его задача: доставить оттуда 300 тыс. доз вакцины "Спутник V", - написал в твиттере глава компании Пабло Сериани. Он отмечает, что "прибытие самолета из Москвы запланировано на субботу, в середине дня".

Правительство Аргентины объявило о старте 29 декабря вакцинации населения при помощи "Спутника V". 23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в декабре сообщили, что в Аргентину доставили 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". В сообщении РФПИ отмечалось, что эта поставка является частью от общего запланированного объема в 10 млн доз.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что "доставка 300 тыс. доз позволит нашим партнерам в Аргентине начать массовую вакцинацию до конца 2020 года".