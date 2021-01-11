Отстыковку Cargo Dragon от МКС отложили из-за непогоды в районе посадки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Отстыковка грузового космического корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX от Международной космической станцией (МКС), планировавшаяся в понедельник, перенесена в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения его спускаемой капсулы в Атлантике вблизи Флориды. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ожидается, что, если позволит погода в районе приводнения, то корабль покинет МКС во вторник и примерно через 11 часов сойдет с орбиты.

Cargo Dragon должен доставить на Землю более 2,3 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль пробыл в составе МКС более месяца. Он был выведен на орбиту 6 декабря ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 21-й полет грузовика компании SpaceX к МКС и первая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей швартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и возвращения на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями прежнего грузовика.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.