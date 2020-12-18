США внесли в черный список компании из РФ "Космос Комплект" и "Совтест Комп"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство торговли США уведомило в пятницу о добавлении в свой черный список двух компаний из РФ - "Космос Комплект" и "Совтест Комп".

В уведомлении, размещенном на сайте Федерального реестра США, отмечается, что речь идет о специальном списке для компаний и физлиц, деятельность которых, по мнению Вашингтона, представляет угрозу для нацбезопасности США либо – для американской внешнеполитической деятельности.

Кроме двух компаний, в "российской" части списка фигурирует и физлицо – Ильяс Сабиров.

Министерство опубликовало целый список из компаний, которые решено добавить в черный список: помимо российских компаний, в нем фигурируют более 70 компаний из КНР, Франции, ФРГ, Италии и других стран.

В документе поясняется, что в отношении фигурантов черного списка Минторга США вводятся дополнительные требования для получения лицензии на реализацию их товаров. Кроме того, в случае экспорта, реэкспорта или передачи товаров из США этим компаниям не действуют меры, освобождающие в ряде случаев от необходимости получать лицензию.