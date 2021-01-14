Трамп выступил с обращением после объявления ему импичмента

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что его истинные сторонники не могут быть причастны к политическому насилию.

"Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие, произошедшее на прошлой неделе (в Капитолии - ИФ). Жестокости не место в нашей стране. (...) Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в твиттере Белого дома.

Он добавил, что участвовавшие в нападении на Капитолий на прошлой неделе будут привлечены к ответственности.

Также Трамп призвал сторонников помочь "ослабить напряжение, успокоиться и способствовать установлению мира в нашей стране".

Кроме того, он сообщил, что дал указание федеральным агентствам использовать все необходимые ресурсы для поддержания порядка в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

По мнению Трампа, в США в последние дни было совершено "беспрецедентное нападение на свободу слова".

"Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал Трамп. После беспорядков многие соцсети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие.

"Нужно, чтобы сейчас мы слушали друг друга, а не пытались заставить друг друга замолчать", - добавил он.

Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте Трампу - уже второму за его президентский срок. Теперь резолюцию предстоит рассмотреть Сенату, однако, даже если верхняя палата Конгресса, где большинство у республиканцев, проголосует за импичмент, это вряд ли произойдет до инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли. В Капитолии в тот момент шло утверждение результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Трамп в тот день проводил митинг для своих сторонников в Вашингтоне, во время которого призвал собравшихся прийти к зданию Конгресса США и высказать законодателям недовольство "украденными выборами".

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.