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США усилят контроль над поставками информационных технологий из-за угрозы РФ и КНР

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минторг США, продолжая политику американской администрации, усиливает контроль над каналами поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг в связи с угрозами со стороны таких "иностранных соперников" как Россия и Китай, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

Также среди враждебных США сил Минторг назвал Иран, КНДР, Кубу и "венесуэльского политика Николаса Мадуро (режим Мадуро)".

"Агрессивная защита цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг сбережет американских граждан и бизнес от уязвимостей, которые могут подорвать конфиденциальность, неприкосновенность и доступность их персональной информации и секретных данных в пользу враждебных иностранных сил и тех, кто хочет причинить вред США", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минторга Уилбура Росса.

По его словам, данные действия являются ключевыми мерами администрации президента Дональда Трампа в обеспечении безопасности США.

"С первого дня президент Трамп был привержен защите национальной безопасности всех американцев, реализация этого правила является ключевым моментом в усилиях его администрации по обеспечению главенства Америки и приведению к ответственности недобросовестных", - заявил Росс. Постановление вступает в силу в течение 60 дней с момента его публикации.

Отмечается, что данное постановление позволяет Минторгу США "издавать распоряжения по созданию процессов и процедур", которые министерство будет использовать с целью "выявления, оценки и ответа на определенные транзакции".

Минторг США напоминает, что 15 мая 2019 года Трамп издал распоряжение, "которое предоставляет министру торговли полномочия вводить запреты на определенные транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий", которые "созданы, разработаны, произведены или поставлены лицами, принадлежащими, контролируемыми или находящимися под юрисдикцией или руководством иностранных противников", а также которые "представляют неоправданный или неприемлемый риск для национальной безопасности" США.

В данном указе "иностранные противники" определяются как "любое иностранное правительство или иностранное неправительственное лицо, вовлеченное в долгосрочную практику или серьезные случаи существенно негативного поведения в отношении национальной безопасности США или безопасности и охраны граждан Соединенных Штатов".

Ранее в четверг Минторг США ввел дополнительный контроль над американскими технологиями и деятельностью американских лиц, которые могли бы пойти на пользу военной разведке РФ, КНР, Ирана, Кубы и Венесуэлы, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Этот новый жесткий контроль воспрепятствует китайскому бюро разведки и российскому ГРУ использовать технологии и сферу услуг США как средство для поддержки шпионажа, сбора разведданных и операций, а также прочей деятельности, идущей вразрез с интересами США в сфере национальной безопасности", - приводятся в документе слова глава министерства Уилбура Росса.

Министерство торговли США вводит ограничительные меры в отношении России на заключительном этапе президентства Трампа. Так, 21 декабря минувшего года Минторг США внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР), Минобороны РФ и Рособоронэкспорт. В общей сложности, в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

США РФ Китай

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