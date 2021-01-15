ВОЗ не рекомендовала вводить паспорта COVID-привитых путешественников

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ считает, что наличие документов о вакцинации от коронавируса не должно стать обязательным условием для зарубежных поездок, гласит заявление, размещенное на официальном сайте организации.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам в настоящий момент слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать доказательств о прохождении вакцинации от прибывающих путешественников", - заявили в комитете.

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

Ранее Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в конце 2020 года заявил, что СOVID-паспорта будут обязательно введены для безопасных путешествий уже в 2021 году. Российская вакцина "Спутник V" была разработана Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ.

Вакцинация в России уже идет, с начала 2021 года привившиеся от коронавируса могут получить на портале госуслуг соответствующий сертификат.