Глава РФПИ допустил, что COVID-паспорта введут уже в 2021 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - COVID-паспорта будут обязательно введены для безопасных путешествий уже в 2021 году, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире канала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

"Это некая реальность, к которой мы придем, она немного странно звучит сейчас, но, я думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы", - пояснил он. Глава РФПИ добавил, что это обусловлено тем, что вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков.

"Поэтому эти паспорта - это то, что сейчас развивается во многих странах. И они станут частью нашей жизни в следующем году", - сказал Дмитриев.

Матвиенко выступила против "ковидных паспортов"

Ранее на этой неделе категорически против введения так называемых ковидных паспортов выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это, знаете, из области антиутопии, такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами, конечно, это недопустимо", - заявила она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в минувший четверг, 24 декабря.

"В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов", - добавила Матвиенко.

Она считает, что "главное, что России удалось нарастить объемы тестирования". "Здесь мы, по-моему, впереди планеты всей. А это значит ранее выявление заболеваний и принятие соответствующих адекватных мер реагирования", - подчеркнула спикер Совета Федерации, отметив, что "пандемия у нас не навсегда".

Матвиенко заявила: "Главное сегодня - это массовая вакцинация, обретения такого общенационального иммунитета. Это - главная защита наших граждан и главное в борьбе с пандемией".