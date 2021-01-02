Паспорт привитого от COVID-19 уже можно получить на портале госуслуг
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - С начала года привившиеся от коронавируса могут получить на портале госуслуг паспорт вакцинации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал Мурашко журналистам в Твери в субботу.
Он отметил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января.
Вместе с тем пока неясно, будет ли давать данный паспорт какие-либо преференции привитым.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.