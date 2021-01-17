Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 94 490 863+640 292

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Отключение первого энергоблока БелАЭС, анонс очного саммита G7, расследование штурма Капитолия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты. По сообщению Минэнерго Белоруссии, радиационный фон в районе станции в норме. В "Белэнерго" заявили, что белорусская энергосистема "работает устойчиво".

- Саммит G7 пройдет в июне 2021 года в очном формате. Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. Британский премьер Борис Джонсон отметил, что главной темой саммита будет восстановление экономики в условиях пандемии.

- Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 56. По данным властей страны, еще более 800 человек получили ранения, около 15 тысяч лишились крова.

- В Палате представителей США проведут расследование после штурма Капитолия. Главы четырех комитетов направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств, в котором попросили предоставить им информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января. В числе прочего, конгрессменов интересует вопрос о том, сыграли ли роль в беспорядках иностранные государства.

- Температура воздуха в Москве впервые за зиму опустилась до минус 20 градусов. Ночь на понедельник в столичном регионе будет еще холоднее: в Москве подморозит до минус 25, в Подмосковье - до минус 28 градусов. Кроме того, за минувшие сутки в российской столице выпало почти 30% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова приблизилось к 45 мм при месячной норме 42 мм.

Новости

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Джонсон объявил о проведении саммита G7 в июне в очном формате

В Палате представителей США проведут расследование после штурма Капитолия

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

В США у Капитолия задержан мужчина с пистолетом и поддельным пропуском

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Что произошло за день: суббота, 16 января

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');