Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 января

Отключение первого энергоблока БелАЭС, анонс очного саммита G7, расследование штурма Капитолия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты. По сообщению Минэнерго Белоруссии, радиационный фон в районе станции в норме. В "Белэнерго" заявили, что белорусская энергосистема "работает устойчиво".

- Саммит G7 пройдет в июне 2021 года в очном формате. Местом проведения саммита выбрана курортная деревня Карбис-Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии. Британский премьер Борис Джонсон отметил, что главной темой саммита будет восстановление экономики в условиях пандемии.

- Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси достигло 56. По данным властей страны, еще более 800 человек получили ранения, около 15 тысяч лишились крова.

- В Палате представителей США проведут расследование после штурма Капитолия. Главы четырех комитетов направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств, в котором попросили предоставить им информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января. В числе прочего, конгрессменов интересует вопрос о том, сыграли ли роль в беспорядках иностранные государства.

- Температура воздуха в Москве впервые за зиму опустилась до минус 20 градусов. Ночь на понедельник в столичном регионе будет еще холоднее: в Москве подморозит до минус 25, в Подмосковье - до минус 28 градусов. Кроме того, за минувшие сутки в российской столице выпало почти 30% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова приблизилось к 45 мм при месячной норме 42 мм.