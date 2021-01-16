Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 16.01В России 3 544 623+24 092В мире 93 850 571+740 083

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был отключен от сети вечером в субботу после срабатывания системы защиты генератора, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.

Согласно сообщению, в 19:02 (время совпадает с московским) в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока сработала система защиты.

В белорусском Минэнерго заявили, что радиационный фон в районе станции в норме. БелАЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии.

22 декабря 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. До этого был завершен этап энергетического пуска.

С 9 по 19 ноября работа реактора первого энергоблока приостанавливалась из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Белоруссии объявило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

2 декабря в Минэнерго заявили, что сброс пара во время тестирования выявил необходимость корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день Минэнерго снова заявило об остановке реактора первого энергоблока и тестировании систем станции.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

БелАЭС Белоруссия

Новости по теме

Новости

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Что произошло за день: суббота, 16 января

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Британец случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

Байден предложил Нуланд на пост замгоссекретаря

ДНР и ЛНР передадут Киеву часть удерживаемых граждан Украины

На Украине с 16 января в магазинах можно говорить только на украинском

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

РФ возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Pfizer нашел способ сократить задержки поставок вакцины в ЕС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС

В Германии избрали нового председателя партии ХДС

WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала

WhatsApp отложил изменения условий пользования после скандала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');