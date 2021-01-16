Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был отключен от сети вечером в субботу после срабатывания системы защиты генератора, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.
Согласно сообщению, в 19:02 (время совпадает с московским) в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока сработала система защиты.
В белорусском Минэнерго заявили, что радиационный фон в районе станции в норме. БелАЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии.
22 декабря 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. До этого был завершен этап энергетического пуска.
С 9 по 19 ноября работа реактора первого энергоблока приостанавливалась из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Белоруссии объявило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.
2 декабря в Минэнерго заявили, что сброс пара во время тестирования выявил необходимость корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день Минэнерго снова заявило об остановке реактора первого энергоблока и тестировании систем станции.
Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.