Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был отключен от сети вечером в субботу после срабатывания системы защиты генератора, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.

Согласно сообщению, в 19:02 (время совпадает с московским) в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока сработала система защиты.

В белорусском Минэнерго заявили, что радиационный фон в районе станции в норме. БелАЭС расположена рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии.

22 декабря 2020 года после получения разрешения Госатомнадзора Белоруссии начался этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС с выводом его на 75% номинальной мощности. До этого был завершен этап энергетического пуска.

С 9 по 19 ноября работа реактора первого энергоблока приостанавливалась из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Белоруссии объявило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

2 декабря в Минэнерго заявили, что сброс пара во время тестирования выявил необходимость корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день Минэнерго снова заявило об остановке реактора первого энергоблока и тестировании систем станции.