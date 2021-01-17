В Палате представителей США проведут расследование после штурма Капитолия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о сбоях в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам в здании Капитолия 6 января, сообщает CNBC.

По данным телеканала, в числе получателей письма также указаны главы министерства внутренней безопасности, аппарата директора Национальной разведки и Национального контртеррористического центра США. Подписанты требуют предоставить им документы и брифинги о том, что предшествовало беспорядкам.

Письмо подписали председатель комитета по разведке Адам Шифф, председатель комитета по внутренней безопасности Бенни Томпсон, председатель судебного комитета Джерри Надлер и председатель комитета по надзору Кэролайн Мэлони.

В письме законодатели процитировали сообщения прессы о том, что полиция Капитолия США была предупреждена о планах сторонников действующего президента Дональда Трампа попытаться силой проникнуть в Капитолий. По мнению конгрессменов, подготовка к обеспечению безопасности в Капитолии во время заседания Конгресса, на котором утверждались итоги президентских выборов, не соответствовала реальной угрозе.

Кроме того, главы четырех комитетов обозначили три основных направления своего будущего расследования. Во-первых, они намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль какие-либо иностранные государства. Во-вторых, глав комитетов интересует, участвовали ли в беспорядках лица, обладающие или обладавшие в прошлом допуском к секретной информации (security clearance). Третий аспект расследования - политика правительства в ответ на нападение.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс в тот момент утверждал результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Заседание конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Трамп в тот день проводил в Вашингтоне митинг, на котором призвал своих сторонников пойти к зданию Конгресса и высказать свое недовольство "украденными выборами". Палата представителей США посчитала это подстрекательством к мятежу и объявила Трампу импичмент - второй за его президентский срок.