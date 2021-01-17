Температура воздуха в Москве впервые за зиму опустилась ниже -20 градусов

За сутки в российской столице выпало почти 30% месячной нормы осадков

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, в 7:00 температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 20,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в воскресенье.

Предыдущий температурный минимум этой зимы был зафиксирован 15 января (минус 18,6 градуса). Абсолютный температурный рекорд для 17 января в Москве установлен в 1940 году (минус 42,1 градуса).

Синоптики прогнозируют, что ночь на понедельник в столичном регионе станет еще холоднее: в черте Москвы может подморозить до минус 25, в Подмосковье - до минус 28 градусов.

Кроме того, по предварительной оценке, за последние сутки в столице выпало 12 мм осадков.

"Прирост осадков в городе составил 28,5% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм", - сказал представитель метеобюро.

В метеобюро подчеркнули, что высота снежного покрова в городе вплотную приблизилось к 45 мм, это пока максимум для нынешней зимы.