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РФПИ опроверг данные об отказе Бразилии регистрировать "Спутник V"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бразилия не отказывала в регистрации российской вакцине "Спутник V", а запросила дополнительную информацию, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в сообщении фонда в воскресенье.

В нем отмечается, что "запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации".

Как подчеркнули в РФПИ, "Конгресс Бразилии также одобрил закон, находящийся на рассмотрении в Сенате Бразилии, который в случае принятия позволит автоматически использовать в Бразилии вакцину, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию".

Ранее в воскресенье The Guardian сообщило, что Anvisa отклонило заявку компании Uniao Quimica на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. На следующей неделе ожидается регистрация еще в двух странах, сказали в фонде.

Также РФПИ обратил внимание СМИ, что недостоверные сведения о вакцине "целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки", но при этом "пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и просит журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений".

В Бразилию должны поставить 10 млн доз российской вакцины в первом квартале года, а всего за год - 150 млн доз.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Бразилия Спутник V

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