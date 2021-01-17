Спасен еще один член экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число спасенных моряков с сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции увеличилось до шести человек, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

На данный момент спасены шесть человек, двое погибли, четверых продолжают искать.

В экипаж входили 12 человек, двое из них - россияне.

Сухогруз Arvin, затонувший у побережья Турции, был зарегистрирован под флагом Палау, следует из данных специализированных сайтов по отслеживанию движения судов Vesselfinder и MarineTraffic.

По данным портала Vesselfinder, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

В турецкий порт Бартын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария).

Сухогруз типоразмера "Волго-Балт" до 1992 года ходил под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже он перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.