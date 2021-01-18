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В Китае попавшие под завал неделю назад горняки передали спасателям записку

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Китае рабочие, попавшие под завал в золоторудной шахте 10 января, передали спасателям записку о том, что 12 из них еще живы. Об этом сообщает "Синьхуа".

Взрыв в строящейся шахте в уезде Цисия в провинции Шаньдун вызвал обвал в 240 метрах от входа под землю и нарушил все коммуникации. В момент взрыва в шахте работали 22 горняка. 17 января спасатели пробурили в породе тоннель, через который начали просовывать металлическую проволоку. Они услышали стук и почувствовали, что проволоку кто-то дергает.

Спасатели передали горнякам еду, лекарства, бумагу и карандаши, и вскоре получили записку о том, что рядом с завалом находятся 12 выживших. О судьбе еще десяти ничего не известно.

Спасатели попытаются пробурить тоннели к другим участкам шахты, чтобы найти остальных попавших под завал.

Шаньдун Китай Цисия

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