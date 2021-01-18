Лавров счел неуважительным ответ Берлина на запросы Москвы по Навальному

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ответы Германии на российские запросы по делу Алексея Навального не содержат вещественных доказательств, информации о бутылках с якобы следами яда, копий токсикологического заключения, биопроб или результатов их анализа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Весь этот ответ опирался исключительно на опросе Навального и его супруги, - сказал министр на ежегодной пресс-конференции. - То есть получается, Навальный говорит: "Меня отравило российское государство и лично президент Путин", и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения, а предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах".

"Я считаю, это просто полное неуважение процесса", - сказал Лавров.

Навальный 17 декабря сообщил, что его и его жену Юлию германская прокуратура целый день допрашивала по запросу Москвы.

Партия "Альтернатива для Германии" запрашивала конкретную информацию у правительства ФРГ, но ответа не получила, напомнил он.

"А вопросы были весьма конкретные: где и у кого находилась бутылка во время полета из Омска в Берлин, было ли известно на момент полета, что его организаторы разрешили взять бутылку с водой. Ответ: у правительства ФРГ нет никаких сведений", - продолжил министр.

Он выразил недоумение таким ответом, подчеркнув, что в этом медицинском самолете находились не только врачи, но и представители немецких спецслужб: "Если они не знают, кто какие бутылки приносил в самолет, ну это уже на их совести остается".

Лавров также напомнил, что сообщения о том, что Навальный перед рейсом 20 августа пил чай в аэропорту Томска, были вброшены в публичное пространство, однако позже были убраны. После этого, напомнил министр, "появилась версия про бутылку", которая затем затихла и после этого возникла версия про одежду.

"А совсем недавно было сказано (...), что его пытались еще и раньше отравить, но в итоге отравили Юлию Навальную. Вот когда нагромождение все новых и новых чудесных фактов набирает такой объем и скорость, у нас, с точки зрения внешнеполитического ведомства, остается только один вопрос: господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство и предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в ОЗХО в списках не значится, боевое вещество", - отметил Лавров.

По его словам, это не первый раз, когда России не предъявляют доказательств и фактов в инцидентах, в которых ее обвиняют. Для примера он привел убийство в Лондоне перебежчика Александра Литвиненко, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, вмешательство в выборы 2016 года в США.

"Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и будьте законопослушными, выполняйте свои обязательства. Не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вот вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем", - подчеркнул глава МИД.

Ранее в правительстве Германии говорили, что у России есть все необходимое для самостоятельного расследования случившегося с Навальным, в том числе его биопробы.

Лавров также заявил, что в России по-прежнему нет оснований для возбуждения уголовного дела в связи с возможным отравлением Навального: "Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований, по нашему законодательству, возбуждать уголовное дело".

"Те врачи в Омске, которые его спасли и которые его буквально вырвали его бессознательного, они попросили и супругу подписать согласие, что она на этом настаивает, и свои выводы, результаты анализов передали немецким врачам, которые тоже дали расписку, что они эти выводы получили", - напомнил министр. По его словам, врачи из берлинской клиники Charite, куда Навального перевезли из Омска, ничего не обнаружили, потому что это гражданская клиника, и образцы передали в клинику Бундесвера, где и были найдены те самые следы боевого отравляющего вещества".

"Дело можно было бы давно урегулировать", если бы Германия предоставила информацию России, отметил Лавров. "Немцы отказываются, заявляя, что это не двусторонняя проблема, а многосторонняя проблема, идите в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия предложила представителям ОЗХО приехать в Россию с образцами биоматериалов Навального, чтобы врачи ОЗХО и российские врачи сделали совместное исследование, чтобы "было доверие друг к другу".

"Единственное условие, чтобы мы это делали вместе, потому что после некоторых эпизодов, скажем, по якобы применению химического оружия в Сирии, после тех докладов, который выпустил секретариат (ОЗХО), мы прямо им сказали: мы вам не доверяем", - отметил Лавров.

По его словам, в Москве во взаимодействии с ОЗХО хотели бы использовать принцип Рональда Рейгана "доверяй, но проверяй". "Мы хотим действовать по принципу "мы вам не доверяем, поэтому будем проверять", - подчеркнул глава МИД.

Он рассказал, что ОЗХО долго уходила от прямого ответа, настаивая на том, чтобы Россия передала пробы Навального непосредственно в ОЗХО. "Нет, такого не будет. Не будет больше игр в одни ворота. Не будет доверия ни клинике Бундесвера, ни клинике французской, ни клинике шведской, ни клинике, которую ОЗХО без нас выберет для своих внутренних целей, пока мы не убедимся, что эти люди являются честными учеными", - заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине декабря говорил, что Россия готова расследовать случившееся с Навальным, но не может для этого получить выводы и обоснования тех, кто утверждает, что в отношении Навального применили "Новичок". По его словам, Германия не дает этой информации, несмотря на неоднократные запросы Генпрокуратуры России, а в ОЗХО говорят, что передавать результаты расследований Москве запрещает Германия.