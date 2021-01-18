Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

В Англии почти треть переболевших COVID-19 в течение 140 дней возвращаются в больницы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Англии 29,4% тех, кто переболел COVID-19 в больнице, в течение в среднем 140 суток после выздоровления возвращались в стационар с обострением других заболеваний, а 12,3% из них умерли. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование Национальной статистической службы, Университетского колледжа Лондона и Лестерского университета

Ученые изучили 47 780 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в период с января по август 2020 года. Средний возраст выборки составил 65 лет. Оказалось, что у переболевших чаще возникали респираторные проблемы, сердечно-сосудистые болезни и обострялся диабет. В частности, у 14 140 выписанных после COVID-19 проявились респираторные заболевания, причем, у 6 085 человек из этой группы таких болезней раньше не было.

Повторно в больницу чаще попадали пожилые люди, а также представители этнических меньшинств и люди африканского или азиатского происхождения.

Переболевших сравнили с аналогичной выборкой не болевших COVID-19 людей, с такими же пропорциями по хроническим заболеваниям и демографическим характеристикам. Оказалось, что переболевшие попадали в больницу в этот период в 3,5 раза чаще и умирали в 7,7 раза чаще чем те, кто не болел.

Исследование также показало, что риски возникновения тяжелых осложнений после COVID-19 выше у мужчин, у жителей неблагополучных районов, а также у лиц старше 50 лет, страдающих лишним весом и у бывших курильщиков.

Хроника коронавируса. Январь.

11
Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Англия Великобритания коронавирус Университетский колледж Лондона Лестерский университет

Новости по теме

Новости

ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к COVID-вакцине

Западные страны призвали освободить Навального

Западные страны призвали освободить Навального

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Таиланд введет туристический сбор в $10

Таиланд введет туристический сбор в $10

Глава Samsung вернется в тюрьму в рамках дела о взяточничестве

Пандемия коронавируса

В США успешно испытали на мышах потенциальное лекарство от COVID

В США успешно испытали на мышах потенциальное лекарство от COVID
Пандемия коронавируса

Минздрав Австралии не ждет полного открытия границ до конца 2021 года

CNN узнал о планах Трампа помиловать и смягчить наказание для 100 человек

CNN узнал о планах Трампа помиловать и смягчить наказание для 100 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');