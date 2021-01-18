Попова сообщила о выработке иммунитета к COVID-19 у 25% россиян

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В среднем по регионам иммунитет к коронавирусу после болезни сформировался не менее чем у 25% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что по разным субъектам Федерции цифры могут быть разные.

Исследование проводилось в 26 регионах в три этапа, в июне-июле, августе-сентябре и декабре. Всего были проанализированы данные 160 000 человек.

"Наиболее защищенными оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди них в два раза больше показатель удельного веса защищенного", - сказала Попова.

На четвертом этапе исследования будет оцениваться "не только постинфекционный, но и поствакцинальный иммунитет и его участие в формировании популяционного иммунитета" в России, добавила она.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова говорили, что в 2021 году в России планируют привить от коронавируса 60% населения.