Лавров счел реакцию Запада на задержание Навального отвлечением внимания от своего кризиса

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Photo by Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Реакция западных стран на возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального призвана отвлечь внимание от кризисных явлений на Западе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ, прямо чувствуется, с такой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - сказал он в понедельник на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Как ранее сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, а до его решения, Навальный будет находиться под стражей.