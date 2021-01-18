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Туркменистан зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории", - приводятся в сообщении пресс-службы фонда слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева в понедельник.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории Туркменистана, отмечается в сообщении.

Ранее вакцина была зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Также вакцина зарегистрирована в Белоруссии.

Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Туркмения РФПИ Кирилл Дмитриев Коронавирус

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