Туркменистан зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории", - приводятся в сообщении пресс-службы фонда слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева в понедельник.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории Туркменистана, отмечается в сообщении.

Ранее вакцина была зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Также вакцина зарегистрирована в Белоруссии.