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Россияне с марта смогут привиться вакциной "Вектора", с апреля - препаратом центра Чумакова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 до марта будет обеспечиваться за счет препарата "Спутник V" центра имени Гамалеи, с марта будет использоваться и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, с апреля - вакцина Центра имени Чумакова РАН, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник V", начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и до конца марта - начала апреля при обеспечении в феврале... соответствующей регистрации, добавиться "КовиВак" центра Чумакова", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

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Вакцина Центра им. Чумакова

По ее словам, регистрация вакцины Центра им. Чумакова ожидается в середине февраля. "Предполагается, что 19 января Центр им. Чумакова представит в Минздрав пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что выпуск в гражданский оборот первых серий вакцины планируется со второй половины марта, "центр планирует выпустить первую партию в 100 тыс. доз вакцины, имеющиеся производственные мощности позволяют выпускать порядка 7,5 млн доз вакцины ежегодно".

Голиков отметила, что клинические испытания показали полную безопасность вакцины и выработку устойчивого иммунитета у вакцинированных на 28-й день после первого укола (всего две дозы вводят с интервалом в 14 дней). Температура хранения и транспортировки вакцины - плюс 2-8 градуса.

Планы по вакцинации населения

В 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения страны или 68,6 млн человек, отметила Голикова.

"По мнению ученых, ключевым условием перехода к управляемости инфекции COVID-19 является массовая вакцинация населения. Требуемый уровень вакцинации также определен учеными без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет - это 60% населения России или 68,6 млн человек", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

По ее словам, такой уровень вакцинации был определен на совещании с учеными в сфере эпидемиологии и вирусологии 15 января. При этом Голикова добавила, что "в зависимости от эпидемиологической ситуации цифра может уточняться".

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Татьяна Голикова Вектор Центр имени Чумакова

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