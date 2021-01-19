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Боррель в ЕП назвал недопустимым арест Навального и напомнил о санкциях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Арест российского оппозиционера Алексея Навального по его возвращении в Москву в минувшее воскресенье недопустим, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это недопустимо для Европы, но также и для международного сообщества", - сказал глава европейской дипломатии, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Боррель видит в этом аресте нарушение прав человека и основополагающих свобод. Он напомнил о распространенном им накануне от имени ЕС заявлении, в котором осуждался арест Навального. Глава дипломатии Евросоюза подтвердил солидарность ЕС с российским оппозиционным политиком, отметив, что против этого ареста высказались также глава Европейского совета и председатель Еврокомиссии.

"Права господина Навального должны уважаться безусловно, и любое применение правосудия с политической целью совершенно недопустимо. Мы призываем российские власти освободить господина Навального, как и всех журналистов и активистов, которые были задержаны во время его возвращения", - заявил высокий представитель ЕС.

Он выразил удовлетворение тем, что Навальному удалось выжить, несмотря на попытку отравления, и поблагодарил спасших его медиков. Боррель повторил ранее озвученное ЕС осуждение использования боевого химического вещества. Результатом этого, напомнил он, стали санкции Евросоюза против шести российских физических и одного юридического лица, причастных к покушению на оппозиционера.

"Как вы знаете, любые другие решения о дальнейших санкциях входят в компетенцию Совета (ЕС)", - сказал глава дипломатии Евросоюза, отметив важность последовавших за его выступлением дебатов европарламентариев.

Накануне, открывая пленарную сессию, глава Европарламента Давид Сассоли заявил: "Мы призываем российские власти освободить господина Навального. Его задержание является нарушением гуманитарного права. Мы его поддерживаем, и мы хотели бы вскоре иметь возможность принять его здесь, в Европейском парламенте".

Он также объявил, что в соответствии с консультациями политических фракций к повестке сессии было добавлено заявление главы дипломатии ЕС Борреля об аресте Навального. "По итогу дебатов будет принята резолюция, голосование по которой состоится в четверг", - добавил председатель Европейского парламента.

В воскресенье прибывший из Германии в РФ оппозиционер был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный по делу "Ив Роше".

Химкинский городской суд на выездном заседании в отделе полиции 18 января заключил Навального под стражу до 15 февраля.

ЕП Жозеп Боррель Алексей Навальный

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