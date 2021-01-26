Ночные клубы во Франции предложили превратить в центры по вакцинации

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Закрытые уже почти год танцполы в ночных клубах Франции в недалеком будущем могут начать использовать в качестве центров вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщают французские СМИ.

В таких целях предлагается перепрофилировать 1,6 тыс. заведений по всей стране: президент Национального профсоюза дискотек и мест отдыха Патрик Мальваэс выступил с предложением "трансформировать их в центры экстренной вакцинации населения".

Он указал, что закрытые с середины марта 2020 года клубы представляют одну из наиболее пострадавших из-за пандемии сфер деятельности.

По его словам, подобная трансформация позволит ускорить распространение вакцин для "возвращения к нормальной жизни страны и открытия наших заведений".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом. Более 73 тыс. инфицированных скончались.

Между тем, во Франции минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили около 1 млн человек. Власти планируют вакцинировать 15 млн жителей до конца июня.

Однако, указывают СМИ, заболеваемость, смертность и масштаб госпитализаций во Франции остаются на высоком уровне. В результате появились сообщения СМИ, что в стране, где действует комендантский час, будет введен третий режим изоляции: первый действовал в марте-мае 2020 года, второй - в октябре-декабре.