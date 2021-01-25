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Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден оставляет за собой право отреагировать на ситуацию с арестом политика Алексея Навального в России, когда и как посчитает нужным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент оставляет за собой право ответить в выбранное им время и выбранным им образом", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, возложит ли Байден ответственность на российское руководство за сохранение здоровья арестованного Навального.

Ранее Псаки, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, сказала, что не может "делать предсказания по каким-либо звонкам".

В минувшую субботу Госдеп США осудил применение силы против протестующих в ряде городов России, а также призвал освободить всех задержанных на акциях и самого Навального.

Позднее с аналогичными заявлениями выступили в Великобритании и Германии. Кроме того, ранее в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Совет Евросоюза также считает необходимым освободить Навального и всех задержанных на акциях в России 23 января.

Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. Поводом для задержания стало постановление начальника УФСИН по Москве от 29 декабря 2020 года, в соответствии с которым политик был объявлен в розыск "за систематические нарушения условий испытательного срока" по делу "Ив Роше", который истек 30 декабря. 18 января Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции арестовал Навального до 15 февраля.

В поддержку Навального во многих городах России прошли акции протеста. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о более тысячи задержанных в столице.

Химкинская городская прокуратура 25 января в возражениях на жалобу защиты признала арест политика законным. Рассмотрение представления полиции в помещении отдела полиции, по мнению надзорного органа, "не свидетельствует об умалении независимости суда".

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
США Россия Джо Байден Алексей Навальный

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