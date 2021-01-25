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В Москве заявили о готовности отправить военных советников в ЦАР

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Москва готова рассмотреть вопрос об отправке в Центральноафриканскую Республику военных советников, если такая просьба поступит, заявил в замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

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"Это оценивать должно избранное демократическим путем руководство ЦАР. (...) Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну и будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ситуация в ЦАР обострилась после президентских выборов 27 декабря. Повстанцы, которые контролируют примерно две трети территории страны, отказались признать переизбрание президента Фостена Арканжа Туадеры и начали наступление на столицу. Сторонники Туадеры обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в том, что он способствовал эскалации насилия.

22 января в ЦАР на 15 суток был объявлен режим ЧС.

В республике находятся российские военные инструкторы. В марте 2018 года российский МИД сообщал, что по просьбе президента ЦАР российская сторона направляет Банги безвозмездную военно-техническую помощь, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, а для подготовки местных военных в страну были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. Летом 2019 года говорилось об отправке в миссию ООН в ЦАР еще одной группы российских военных.

22 декабря 2020 года МИД уведомил Совбез ООН о том, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов. 27 декабря замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что Россия в ноябре 2020 года поставила в ЦАР бронированные разведывательные машины БРДМ-2.

21 января пресс-служба МИД сообщила, что российские военные инструкторы, направленные в ЦАР в декабре, пока останутся в стране.

ЦАР Банги МИД Минобороны Фостен Туадекра Франсуа Бозизе Михаил Богданов

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