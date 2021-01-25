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Берлин осудил применение силы против демонстрантов в РФ 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Федеральное правительство осуждает совершенно несоразмерные обстоятельствам жесткие действия российских служб безопасности против мирных демонстрантов, осуждает применение силы против мирно выступающих граждан", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.

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По его словам, "российские граждане, которые более чем в сотне городов вышли на улицы, могут апеллировать к правам, записанным в российской Конституции и содержащимся в международных договорах".

"Поэтому задержанных нужно незамедлительно отпустить", - сказал представитель кабмина Германии. Так же он указал на необходимость отпустить арестованного оппозиционера Алексея Навального.

"Это поведение российских сил безопасности против демонстрантов, к сожалению, - еще один пример проблематичного обхождения с инакомыслящими", - добавил Зайберт.

Акции в поддержку Алексея Навального

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