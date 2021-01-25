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Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новый глава немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и подтвердил свою позицию по "Северному потоку 2" - он поддерживает официальную линию Берлина.

"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам в понедельник.

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По его словам, он также поддерживает и позицию правительства Германии по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в субботу позиция правительства осталась прежней: ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".

"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - отметил Лашет.

Лашет 16 января был избран председателем партии ХДС, которую с 2000 по 2018 год возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

Германия Армин Лашет Алексей Навальный Северный поток 2

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