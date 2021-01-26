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Что случилось этой ночью: вторник, 26 января

Запуск сенатского процесса об импичменте Трампа, первая женщина во главе Минфина США, отставка премьер-министра Италии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Резолюция об импичменте Дональда Трампа передана из Палаты представителей в Сенат США. Теперь сенатский процесс по импичменту формально запущен, но по договоренности между демократами и республиканцами слушания начнутся 8 февраля. Президент США Джо Байден поддержал проведение процесса по импичменту, но усомнился в том, что необходимые две трети голосов сенаторов будут набраны.

- Джанет Йеллен стала первой женщиной на посту главы Минфина США. Ее кандидатуру, предложенную Джо Байденом, утвердил Сенат США. Йеллен обещала в своей работе сфокусироваться на потребностях рабочих, разрабатывать второй пакет финансовой помощи в условиях пандемии, а также подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса доллара.

- Байден заявил, что продление СНВ-3 не помешает США поднимать проблемные вопросы с Россией. К числу таких проблем он отнес ситуацию "с (Алексеем) Навальным, с Solar Winds, с сообщениями о вознаграждениях за убийства наших военных в Афганистане".

- Премьер Италии Джузеппе Конте подаст в отставку. Утром во вторник на заседании итальянского правительства он объявит о намерении отправиться к президенту, чтобы подать прошение об уходе с поста председателя Совета министров Италии.

- Байден намерен ограничить бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях США. По данным источников The New York Times, президент США издаст указ, предписывающий федеральным ведомствам определить масштабы ограничений, и в среду объявит о подготовительных шагах к запрету на бурение новых скважин.

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