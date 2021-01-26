Продление СНВ-3 не помешает Байдену поднимать проблемные вопросы с РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нацелены одновременно на продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и на то, чтобы поднимать с Россией проблемные вопросы, заявил президент США Джо Байден.

"Я считаю, что мы можем и продлить СНВ-3, что соответствует интересам наших стран, и выражать российской стороне опасения по поводу ее поведения", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Байден пояснил, что речь идет, к примеру, о проблемах, связанных "с (Алексеем) Навальным, с Solar Winds, с сообщениями о вознаграждениях за убийства наших военных в Афганистане". Президент напомнил, что поручил разведке США подготовить ему отчет о такого рода проблемах с РФ.

"И я без колебаний буду поднимать эти проблемы при контактах с Россией", - заверил он, отвечая на вопрос журналиста.

Байден оставил без ответа часть вопроса о том, намерен ли он вводить санкции против России из-за ситуации с Навальным.

СНВ-3 - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Его действие истекает 5 февраля 2021 года.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена предложит Москве продлить договор об СНВ-3 на пять лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 января сказал, что в Кремле приветствуют такое предложение, но официальная реакция поступит только после изучения деталей этой инициативы.

Накануне, 25 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские и американские эксперты уже приступили к практической работе над продлением срока действия СНВ-3.

Говоря о компании Solar Winds, Байден имел в виду прошлогоднюю хакерскую атаку против этой компании. Она была нацелена на похищение данных американских федеральных ведомств. В США приписывали эту атаку России.

В прошлом году в американских СМИ появились сообщения, что, по данным американской разведки, Россия предлагала представителям "Талибана" (организация запрещена в РФ) вознаграждения за атаки в Афганистане против военных США. Прежняя администрация так не определила, можно ли считать эту информацию достойной доверия, и никак не отреагировала на эти сообщения. Москва обвинения отвергла.