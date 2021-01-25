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Премьер Италии подаст в отставку

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во вторник намерен объявить об отставке, сообщается на сайте итальянского правительства.

Согласно сообщению, Конте на 09:00 местного времени (11:00 мск) созвал заседание кабинета, на котором он объявит министрам о намерении отправиться в Квиринальский дворец (резиденция президента), чтобы подать главе государства прошение об отставке.

Отставка дает Конте право сформировать новое правительство на фоне продолжающегося в стране политического кризиса, возникшего после того, как два министра из партии экс-премьера Маттео Ренци "Италия Вива" объявили об отставке.

На прошлой неделе в парламенте был вынесен вопрос о доверии правительству Конте, однако и в нижней, и в верхней палате он заручился поддержкой депутатов и сенаторов.

Италия Джузеппе Конте Маттео Ренци Италия Вива

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