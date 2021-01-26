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Байден поддержал судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что судебное разбирательство в Сенате по вопросу объявления импичмента его предшественнику Дональду Трампу должно состояться, передает телеканал CNN.

Байден отметил, что судебное разбирательство в Сенате может повлиять на его законодательную повестку и сроки утверждения его кандидатов в кабинете министров.

При этом президент США не думает, что 17 сенаторов-республиканцев проголосуют за осуждение Трампа.

"Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно ", - считает Байден.

Палата представителей объявила импичмент экс-президенту 13 января 2021 года. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

Вечером в понедельник обвинители из Палаты представителей передали в Сенат США резолюцию об импичменте Трампу. В соответствии с законом, после получения статей обвинения сенат должен будет незамедлительно начать процесс по импичменту. Впервые речь пойдет о президенте, уже покинувшем свой пост.

Хотя Трамп уже не является президентом США, импичмент для него имеет не только символическое значение. После обвинительного вердикта может последовать голосование по запрету ему баллотироваться снова. У бывшего президента еще могут быть политические амбиции, ведь, покидая Белый дом, он обещал вернуться "в том или ином виде".

Ранее в январе формальный контроль над Сенатом США получили демократы. Они назвали второй процесс по импичменту Трампа одним из своих ближайших приоритетов.

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