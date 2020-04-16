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Южная Корея выделит еще $6,2 млрд для помощи населению в условиях пандемии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи обнародовало план второго дополнительного бюджета в размере 7,6 трлн вон ($6,2 млрд), чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса.

Новый пакет экономических стимулов, подготовленный менее чем через месяц после принятия первого дополнительного бюджета, предназначен для выплаты экстренной денежной помощи населению, сообщило в четверг министерство стратегии и финансов республики.

Пандемия коронавируса

Выплаты - в размере до 1 млн вон ($817) - будут предоставлены примерно 14,78 млн семей в виде электронных денег и подарочных сертификатов, а также другими способами. Финансовую помощь получат все домохозяйства, за исключением 30% с самыми высокими доходами.

Кроме того, предусмотрено выделение государственных субсидий для предприятий и торговцев, испытывающих финансовые трудности из-за пандемии.

Ранее парламент страны уже утвердил дополнительный бюджет в размере 11,7 трлн вон для улучшения медицинского обеспечения в рамках борьбы с коронавирусом, а также финансовой помощи бизнесу, ритейлерам и домовладельцам, страдающим из-за эпидемии.

С учетом последнего пакета стимулов общий объем финансовой помощи, который южнокорейские власти подготовили или уже начали реализовывать с начала года, составляет 150 трлн вон, говорится в сообщении министерства.

В Южной Корее третий день подряд выявляют менее 30 новых случаев коронавируса, общее число зарегистрированных заболевших составляет 10 613 человек. Всего за время эпидемии в стране умерли 229 пациентов с диагнозом COVID-19.

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил во вторник, 14 апреля, что ожидает снижения ВВП Южной Кореи в 2020 году на 1,2% после роста на 2% в 2019 году.

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Южная Корея коронавирус

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