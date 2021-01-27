Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что начиная с лета выпустит 125 млн доз вакцины от коронавируса от ее прямых конкурентов - американской и германской компаний Pfizer и BioNTech, сообщает AP. Ее собственная вакцина пока продолжает испытания.

Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне. Другие детали и финансовые условия сделки не раскрываются.

Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР.

Вакцина, разработанная Sanofi и британской GlaxoSmithKline, в феврале начнет вторую фазу испытаний. Скорого запуска производства компнии не обещают, поскольку препарат пока показывает низкую эффективность для пожилых и его нужно доработать.