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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
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Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины своего конкурента Pfizer
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что начиная с лета выпустит 125 млн доз вакцины от коронавируса от ее прямых конкурентов - американской и германской компаний Pfizer и BioNTech, сообщает AP. Ее собственная вакцина пока продолжает испытания.

Сначала компания предоставит BioNTech свои производственные мощности во Франкфурте-на-Майне. Другие детали и финансовые условия сделки не раскрываются.

Правительство Франции просит Sanofi задействовать свои мощности для выпуска вакцин от конкурентов в связи с высоким спросом и проблемами в поставках уже одобреных препаратов, отмечает АР.

Вакцина, разработанная Sanofi и британской GlaxoSmithKline, в феврале начнет вторую фазу испытаний. Скорого запуска производства компнии не обещают, поскольку препарат пока показывает низкую эффективность для пожилых и его нужно доработать.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 января 2021 годаПандемия коронавируса
Sanofi коронавирус GlaxoSmithKline Франция Франкфурт-на-Майне Pfizer BioNTech

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