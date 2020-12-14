CureVac объявила о начале финальных испытаний вакцины от COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания CureVac в понедельник объявила, что переходит к заключительному этапу клинических испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19.

"Клиническая биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый тип инновационных препаратов... объявила сегодня, что зарегистрировала первых участников ключевой фазы испытаний своей потенциальной мРНК-вакцины от COVID-19 CVnCoV", - говорится в пресс-релизе компании, базирующейся в ФРГ.

В компании отметили, что в ходе испытаний эксперты оценят "безопасность и эффективность CVnCoV у взрослых при дозировке в 12 микрограмм".

В испытаниях примут участие более 35 тыс. человек из стран Европы и Латинской Америки в возрасте от 18 лет. Они будут распределены по группам: часть групп получат две дозы вакцины от коронавируса, остальные получат плацебо.

Отмечается, что помимо цели оценить безопасность вакцины специалисты также уделят внимание еще двум аспектам. Один из них – эффективность CVnCoV в деле предотвращения первых симптомов любой сложности в случае подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Второй изучаемый аспект – предотвращение заражения коронавирусом с умеренными или тяжелыми последствиями.

В свою очередь глава CureVac Франц-Вернер Гаас заявил по поводу препарата, что "данные о клинической безопасности и иммуногенности (потенциальная способность антигена вызывать иммунный ответ – ИФ), собранные к настоящему моменту, выглядят многообещающими".

После завершения испытаний за участниками в течение года будет вестись наблюдение.

В документе отмечается, что наблюдение позволит "собрать дополнительные данные для оценки долгосрочной безопасности, присутствия антител к SARS-CoV-2 и возникновения случаев COVID-19 (после вакцинации - ИФ), чтобы оценить длительность эффективности вакцины".

17 ноября Европейская комиссия заключила контракт с CureVac, который предусматривает первоначальную закупку 225 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС. Контракт предусматривает возможность запросить еще 180 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность.

В сообщении Еврокомиссии отмечалось, что контракт с CureVac, пятый по счету по закупке вакцин против COVID-19, дополняет и без того широкий портфель вакцин, которые будут производиться в Европе, учитывая контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer, а также переговоры с Moderna.

CureVac, европейская компания, базирующаяся в Германии, подписала 6 июля кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком на сумму 75 млн евро на разработку и крупномасштабное производство вакцин, в том числе вакцины-кандидата CureVac против COVID-19.

Еврокомиссия приняла решение поддержать эту вакцину "на основе убедительной научной оценки, используемой технологии, опыта компании в разработке вакцин и ее производственных возможностей для поставок по всей территории ЕС", объяснили в ЕК.