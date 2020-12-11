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Франко-британская COVID-вакцина будет готова не раньше конца 2021 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Французская компания Sanofi и британская GSK в пятницу сообщили о задержке в реализации своей программы по разработке вакцины от коронавируса и ее готовности не ранее конца 2021 года.

"Sanofi и GSK объявляют отсрочку в своей программе по разработке вакцины от COVID-19, чтобы улучшить показатели иммунной реакции среди более возрастных групп", - говорится в пресс-релизе компаний.

Согласно их данным, проведенные исследования показали, что у получивших эту вакцину людей в возрасте от 18 до 49 лет вырабатывался такой же иммунный ответ, что и у тех пациентов, которые переболели COVID-19.

"Однако недостаточная (иммунная - ИФ) реакция у более взрослых указывает на необходимость усовершенствования показателя концентрации антигена с тем, чтобы обеспечить высокий иммунный ответ среди всех возрастных групп", - говорится в заявлении Sanofi/GSK.

В нем отмечается, что если намеченная на февраль 2021 года фаза исследований будет проходить успешно, то третий этап стартует во втором квартале. Таким образом, по оценкам Sanofi/GSK, их вакцина может быть доступна в конце 2021 года, а не в середине, как это ожидалось изначально.

Контракты на поставку вакцины Sanofi-GSK, в частности, подписаны с Евросоюзом.

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