Лукашенко сообщил о предотвращенных взрывах домов и улиц

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Белорусские КГБ и милиция выявили нарушителей, которые пытались в стране "взрывать дома и улицы", чтобы подорвать обстановку "не только морально", - заявил президент Александр Лукашенко. Он пообещал, что со временем КГБ обнародует все собранные факты и доказательства, передает "БелТА".

"Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их", - заявил президент.

Он добавил, что "некоторые уже известны", и будут продемонстрированы обществу со временем или даже "в ближайшее время". При этом у него нет уверенности, что властям известны все диверсанты и их группы.

"И вот если бы хоть один дом они взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли", - отметил он.

"То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - заверил он.

Ранее Лукашенко высказал мнение, что в августе в Белоруссии была извне совершена попытка "блицкрига", целью которых было "мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска". По его словам, в Минске считают, что страну используют извне как "трамплин" для атаки на Россию, о чем белорусские спецслужбы давно предупреждали Москву.

Все это президент высказал на совещании по вопросам совершенствования законодательства. Он допустил, что власти "слишком увлеклись" либерализацией правовых норм.

"Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное", - сказал глава государства.