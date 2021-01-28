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Боливия в четверг получит первую партию российской вакцины "Спутник V"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Самолет с первой предназначенной для Боливии партией российской вакцины от коронавируса COVID-19 " Спутник V" прибудет в четверг в Ла-Пас, сообщили в боливийском МИД.

В министерстве пояснили, что сначала груз доставят из РФ в Аргентину.

"Там вакцину перегрузят на борт самолета госкомпании Boliviana de Aviacion. Он доставит груз в боливийский город Ла-Пас", – говорится в заявлении МИД Боливии, выдержки из которого приводят СМИ этой страны.

Операцию по доставке вакцины координировал министр здравоохранения Боливии Хейсон Ауса.

Ранее многие страны согласились закупать российскую вакцину против коронавируса. Среди них Мексика, Венгрия, Аргентина, Палестина и Сербия.

Боливия коронавирус Спутник V COVID-19

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