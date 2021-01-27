РФ поставит Палестине 110 тыс. доз вакцины "Спутник V"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Палестина намерена закупить 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", еще 10 тысяч доз Россия предоставит бесплатно, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Российская сторона уверила нас в том, что Россия готова предоставить нам - продать или передать бесплатно - 100 тысяч доз для вакцинации 50 тысяч человек", - сказал Нофаль на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в настоящее время Палестина исходит из того, что 100 тысяч доз вакцины будут закуплены, также Россия приняла решение передать 10 тысяч доз бесплатно.

"В течение месяца договоримся о ценах и процедуре. Думаю, в феврале она (вакцина - ИФ) будет поставлена", - сказал посол.