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Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"
Фото: Hakan Nural/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он заявил, что одна "политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины", но Киев не будет регистрировать "Спутник V".

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Украинский министр также призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19. По его словам, на первом этапе кампании прививочной кампании на Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367 491 человек. Все эти люди нас полностью верифицированы", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что для вакцинации на Украине будут применяться "вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцины, которые был зарегистрированы в мире".

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщал, что 30 декабря фармацевтическая компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации вакцины "Спутник V".

5 января "Биолек" подтвердил, что 31 декабря 2020 года подал в Минздрав Украины заявление о регистрации "Спутник V".

В начале декабря 2020 года российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности АО "Биолек" производить российскую вакцину "Спутник V" на Украине. Вместе с тем тогда компания "Биолек" опровергла это заявление.

Хроника коронавируса. Январь.

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Сбербанк Новый поток Дмитрий Мазуров

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