Глава МИД Украины выступил против российской вакцины от COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался против использования в стране российской вакцины против COVID-19 из-за пропагандистского фактора.

"Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины... даже если бы она была действенна", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сам факт такого обсуждения уже является признаком навязанной Украине "гибридной дискуссии" об этой вакцине.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность", - добавил он. По словам министра, окончательных результатов исследований "Спутника V" нет, и это является медицинским показателем.

"Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский - это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что "вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь", - отметил Кулеба.

Компания "Биолек" и "Спутник V"

5 января украинская фармкомпания АО "Биолек" (Харьков) подтвердила, что 31 декабря 2020 года подала в Минздрав Украины заявление о регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной в России.

"В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31 декабря 2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", Министерство здравоохранения РФ", - сообщала пресс-служба компании.

Также был обнародован текст заявления.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что 30 декабря "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации "Спутника V".

4 января в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) со ссылкой на руководителя ГЭЦ Михаила Бабенко агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что "по состоянию на 11:00 4 января 2021 года в ГЭЦ заявления на регистрацию любых вакцин против COVID-19 от компании "Биолек" не поступали".

В начале декабря российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о готовности "Биолека" производить "Спутник V" на Украине. Вместе с тем тогда украинская компания опровергла это заявление.