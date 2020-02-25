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Белоруссия подписала протокол с Россией о компенсации за "грязную" нефть

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки так называемой грязной нефти из нефтепровода "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель, сообщили в "Белнефтехиме".

Об этом заявил заместитель председателя белорусского государственного концерна Владимир Сизов, которого цитирует агентство БелТА. Он также рассказал, что белорусские НПЗ продолжают работу с загрузкой около 50%.

Ранее во вторник глава МИД республики Владимир Макей говорил, что из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок "грязной" нефти экспорт Белоруссией соответствующей продукции в 2019 году снизился на $2 млрд 55 млн.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявлял ранее, что Минск намерен в феврале передать России полный пакет документов по компенсации за поставки "грязной" нефти. Он отмечал, что в январе на его встрече с экс-вице-премьером РФ Дмитрием Козаком был утвержден механизм и формат подачи заявки о компенсации. "В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы", - сказал Ляшенко.

"Грязная" нефть в "Дружбе"

Как сообщалось, Белоруссия 19 апреля 2019 года столкнулась с поставкой из России по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, из-за этого упал объем транзита нефти по территории республики и доходы белорусского оператора нефтепровода.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки "Дружбы" в связи с поставками "грязной" нефти.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, - на 16,6%. Позиция не была поддержана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, и тариф на транзит с 1 февраля был увеличен только на 6,6%.

Белоруссия Белнефтехим

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