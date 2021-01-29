В Харькове запутались с организацией выборов мэра после смерти Кернеса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На ближайшей сессии городской совет Харькова обсудит принятие решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов. Дату проведения сессии он не назвал.

Ранее Терехов направил в комитет Верховной рады по вопросам государственной власти и местного самоуправления ходатайство о назначении новых выборов мэра. Комитет 27 января потребовал от горсовета Харькова решения о прекращении полномочий Кернеса, объяснив, что одного обращения о назначении новых выборов недостаточно.

По словам Терехова, юристы горсовета Харькова не согласны с позицией профильного комитета Верховной рады.

"Наши юристы имеют немного другую правовую позицию. Она заключается в том, что такое решение может быть сделано на любой сессии, главное, чтобы оно было сделано до, того как вступит новый городской голова в свои полномочия (...) Я в соответствии с законом Украины направил в Верховную Раду 31 декабря 2020 года обращение с просьбой о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Это единственная норма закона, которая сегодня существует", - сказал секретарь.

Однако он пообещал, что решение о досрочном прекращении полномочий умершего мэра будет отправлено в Раду после получения официального письменного запроса от профильного комитета парламента.

Терехов при этом отверг предположение, что пытается затянуть процедуру назначения внеочередных выборов городского головы.

"Я заинтересован, как, наверное, и большинство харьковчан, чтобы выборы Харьковского городского головы состоялись в максимально сжатые сроки. Будет ли это март - посмотрим", - сказал Терехов.

Геннадий Кернес, руководивший Харьковом с 2010 года, заразился коронавирусом в сентябре 2020 года, перед очередными мэрскими выборами. Его увезли в тяжелом состоянии в Берлин на лечение, он заочно выиграл выборы, но умер в середине декабря в Берлине.

Зампредседателя профильного комитета Верховной рады Алина Загоруйко 27 января заявила, что статья 79 закона "О местном самоуправлении" предполагает, что Харьковский горсовет перед назначением новых выборов мэра должен принять и направить в Раду решение о прекращении полномочий умершего градоначальника. В законе говорится, что полномочия городского головы прекращаются со дня принятия соответствующим советом решени.

"Для соблюдения юридической чистоты и юридической процедуры мы обязаны дождаться решения Харьковского городского совета (...) и уже только на основании ходатайства и имеющегося решения мы сможем полноценно перейти к рассмотрению данного вопроса", - объяснила Загоруйко.