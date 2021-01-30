Российско-турецкий центр в Карабахе начал свою работу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.