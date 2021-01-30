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Российско-турецкий центр в Карабахе начал свою работу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.

"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.

Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября 2020 года – 30 января 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Турция Минобороны РФ

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