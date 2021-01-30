Российско-турецкий центр в Карабахе начал свою работу
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли в Агдамском районе Азербайджана.
"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
По данным ведомства, контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.
Личный состав центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Он имеет прямые линии связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.
Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября прошлого года.
В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и замминистра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.
В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.