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В совместный центр Карабаха отправят по 60 военных из РФ и Турции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В совместном российско-турецком центре по мониторингу перемирия в Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В интервью турецкой газете Sabah он сообщил, что центр расположится в городе Агдам, примерно в восьми километрах от линии соприкосновения.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что направило в совместный центр 30 военных.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября 2020 года приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Подразделения вооруженных сил Азербайджана остановились на занимаемых позициях.

В Нагорный Карабах переброшен российский миротворческий контингент. Россия и Турция также договорились о создании центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах Минобороны Турция

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