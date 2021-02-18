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Путин и Эрдоган обсудили борьбу с COVID, Карабах, Сирию и Ливию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в борьбе с коронавирусом, "включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин", говорится в сообщении.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 г. Речь идет о координации действий Москвы и Анкары "в интересах социально-экономического развития региона". "Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня", - отмечается в сообщении.

Была затронута тематика сирийского урегулирования. "В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата", - информирует пресс-служба президента РФ.

Кроме того, Путин и Эрдоган "отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране".

В ходе разговора "с обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях". В числе приоритетов - работа над крупными совместными проектами в энергетике, заявили в Кремле.

Согласно сообщению, Путин выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

"Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция

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