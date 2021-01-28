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Азербайджан и Армения провели очередной обмен пленными

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения в четверг при помощи российских миротворцев провели очередной обмен пленными, сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Самолетом ВКС России в Баку был доставлен один пленный, в Ереван возвращены пять человек.

Российские военные сообщали, что при их помощи Азербайджан и Армения обменивались пленными ранее, в частности, 28 и 14 декабря 2020 года.

На встрече лидеров России, Армении и Азербайджана в Москве 11 января не удалось решить вопрос военнопленных, работа в этом направлении продолжится, заявил по итогам той встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это - самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это - гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению", - сказал Пашинян по итогам переговоров в Москве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 10 ноября по Москве.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент численностью 1 960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Азербайджан Армения

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