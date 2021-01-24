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Азербайджан передала Армении тела тридцати погибших в Карабахе военных

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших военных, сообщает в воскресенье пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Матагиса. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено. Тела неузнаваемы, назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших", - рассказали в ведомстве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

По данным армянской стороны, в ходе поисковых работ с 13 ноября по настоящее время обнаружены тела 1 281 погибшего.

20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в парламенте, что с поля боя вынесены тела 3 439 погибших. На следующий день министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила журналистам, что число погибших, по последним данным, составляет 3 450 человек.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября 2020 года – 24 января 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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