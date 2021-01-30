Источник сообщил о поставке "Спутника V" в ДНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" доставлена в самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил "Интерфаксу" источник в таможенной службе ДНР.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник", - заявил "Интерфаксу" собеседник агентства.

В ДНР в первую очередь будут вакцинированы сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин тогда же заявил, что в Донецке ожидают поставки российской вакцины от коронавируса в январе.

31 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" ожидается в течение января 2021 года. По его словам, первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена гражданам, находящимся в зоне риска заражения коронавирусом, - работникам сферы здравоохранения и отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.

Официальный Киев ранее отказался регистрировать российскую вакцину.