Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 30.01В России 3 832 080+19 032В мире 102 069 223+611 671

Источник сообщил о поставке "Спутника V" в ДНР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" доставлена в самопровозглашенную Донецкую народную республику, заявил "Интерфаксу" источник в таможенной службе ДНР.

"Вакцина вот в эти минуты заехала в республику. Вакцинация начнется с определенных ранее категорий в понедельник-вторник", - заявил "Интерфаксу" собеседник агентства.

В ДНР в первую очередь будут вакцинированы сотрудники образовательных и медицинских учреждений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин тогда же заявил, что в Донецке ожидают поставки российской вакцины от коронавируса в январе.

31 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" ожидается в течение января 2021 года. По его словам, первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена гражданам, находящимся в зоне риска заражения коронавирусом, - работникам сферы здравоохранения и отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.

Официальный Киев ранее отказался регистрировать российскую вакцину.

ДНР Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 января

Пандемия коронавируса

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Посольство США объяснило причину публикации данных об акциях в России

ВОЗ призвала преуспевающие страны делиться вакциной с другими

ВОЗ призвала преуспевающие страны делиться вакциной с другими
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российско-турецкий центр в Карабахе начал свою работу

Crew Dragon запланировали запустить к МКС не ранее 20 апреля

Crew Dragon запланировали запустить к МКС не ранее 20 апреля

Что случилось этой ночью: суббота, 30 января

На Кубе разбился военный вертолет

В России зафиксировали рост спроса на "Спутник V" среди стран мира

В России зафиксировали рост спроса на "Спутник V" среди стран мира

Франция объявила о закрытии границ со странами, не входящими в ЕС

Франция объявила о закрытии границ со странами, не входящими в ЕС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');